17 ноября во время визита в Украину принц Гарри получил книгу «Unbreakable Kherson» и рисунки 9-летней девочки из Херсона, созданные в убежище.

Книгу, подготовленную командой Херсонской ОГА при поддержке Говарда Баффета и German Marshall Fund, передала заместитель министра по делам ветеранов Ольга Малярчук.

В издании собраны опыт региона в условиях постоянных боевых действий: защита населения и инфраструктуры, эвакуация, медицинская помощь и обеспечение жизнедеятельности общин.

Также Малярчук рассказала принцу о российских обстрелах и дроновом терроре против мирного населения. Особым подарком стали рисунки 9-летней Вероники, которые, по сообщению ОГА, глубоко тронули Гарри.

Источник: Херсонская ОГА.

Британский принц Гарри без предварительного объявления посетил Львов в Украине, где встретился с ранеными ветеранами войны в реабилитационной клинике. По данным источника, во время беседы с военными он сказал, что они выиграют войну.

Британский принц Гарри во время своего четвертого визита в Украину выступил 15 ноября на конференции по реабилитации во Львове и выразил убеждение, что украинцы победят в войне и построят успешное государство.

Британский принц Гарри 15 ноября прибыл во Львов на Всеукраинские Игры Непокоренных, чтобы лично поддержать украинских военнослужащих и ветеранов во время соревнований по регби на инвалидных колясках.

Читай нас в