Policja wykryła w Dnieprze grupę składającą się z 14 osób, wśród których było ośmiu obywateli Polski.

Dzwonili oni do obcokrajowców podając się za doradców finansowych i namawiali ich do inwestowania pieniędzy w kryptowaluty, akcje i papiery wartościowe za pośrednictwem fałszywych platform inwestycyjnych. Do komunikacji z polskimi klientami zatrudniono obywateli Polski, którzy biegle posługiwali się językiem polskim.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli 18 laptopów, 12 telefonów komórkowych oraz inne dowody. Sprzęt i dokumenty przekazano do ekspertyzy.

W sprawie oszustwa wszczęto postępowanie karne na podstawie części 4 art. 190 Kodeksu Karnego Ukrainy. Obecnie rozstrzyga się kwestię postawienia podejrzanym zarzutów. Okazało się również, że dwóch cudzoziemców przebywało na terenie Ukrainy nielegalnie — sporządzono wobec nich protokoły administracyjne.

Źródło: Narodowa Policja Ukrainy.

Prokurator generalny Ukrainy Rusłan Kravczenko złożył rezygnację w związku z zarzutami dotyczącymi nielegalnych call center.

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się oszukańczych call center na Ukrainie wygląda na celową rosyjską dywersję – stwierdził dyrektor NABU Semen Krywonos.

W Łucku organy ścigania zlikwidowały oszukańcze centrum obsługi telefonicznej, które co miesiąc przynosiło około 500 tysięcy dolarów dochodu. Obecnie trwają czynności śledcze.

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