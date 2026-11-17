W Dnieprze wykryto oszukańcze centrum obsługi telefonicznej, które wyłudzało pieniądze od obcokrajowców
Policja wykryła w Dnieprze grupę składającą się z 14 osób, wśród których było ośmiu obywateli Polski.
Dzwonili oni do obcokrajowców podając się za doradców finansowych i namawiali ich do inwestowania pieniędzy w kryptowaluty, akcje i papiery wartościowe za pośrednictwem fałszywych platform inwestycyjnych. Do komunikacji z polskimi klientami zatrudniono obywateli Polski, którzy biegle posługiwali się językiem polskim.
Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli 18 laptopów, 12 telefonów komórkowych oraz inne dowody. Sprzęt i dokumenty przekazano do ekspertyzy.
W sprawie oszustwa wszczęto postępowanie karne na podstawie części 4 art. 190 Kodeksu Karnego Ukrainy. Obecnie rozstrzyga się kwestię postawienia podejrzanym zarzutów. Okazało się również, że dwóch cudzoziemców przebywało na terenie Ukrainy nielegalnie — sporządzono wobec nich protokoły administracyjne.
Źródło: Narodowa Policja Ukrainy.
Prokurator generalny Ukrainy Rusłan Kravczenko złożył rezygnację w związku z zarzutami dotyczącymi nielegalnych call center.
Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się oszukańczych call center na Ukrainie wygląda na celową rosyjską dywersję – stwierdził dyrektor NABU Semen Krywonos.
W Łucku organy ścigania zlikwidowały oszukańcze centrum obsługi telefonicznej, które co miesiąc przynosiło około 500 tysięcy dolarów dochodu. Obecnie trwają czynności śledcze.