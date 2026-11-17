Полиция разоблачила в Днепре группу из 14 человек, среди которых восемь граждан Польши.

Они звонили иностранцам под видом финансовых консультантов и убеждали вкладывать деньги в криптовалюту, акции и ценные бумаги через поддельные инвестиционные платформы. Для общения с польскими клиентами привлекали граждан Польши, свободно владеющих языком.

В ходе обысков правоохранители изъяли 18 ноутбуков, 12 мобильных телефонов и другие доказательства. Технику и документы направили на экспертизу.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины. В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигурантам уведомления о подозрении. Также выяснилось, что двое иностранцев находились в Украине незаконно — на них составили административные протоколы.

Источник: Национальная полиция Украины.

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