Известный одесский ресторатор 65-летний Савва Либкин и 50-летняя телеведущая Анастасия Даугуле официально заключили брак. Первые свадебные фотографии пары появились в Instagram, сама пара брак никак не комментирует.

На опубликованных снимках молодожёны позируют в нескольких летних нарядах на пляже и в одном из одесских ресторанов Либкина, что свидетельствует о том, что торжество состоялось в тёплое время года. Публикацию сопровождала лаконичная подпись «Свадьба Савелия и Анастасии». Кроме того, подписчики ранее обратили внимание на обручальное кольцо на руке ресторатора на одной из последних фотографий в его личном профиле. Сами супруги пока не комментировали событие и не раскрывали его подробностей.

Савва Либкин и Анастасия Даугуле уже были в отношениях с 2014 по 2017 год. После разрыва они сохранили дружеские отношения, а в 2025 году возобновили общение и решили дать отношениям ещё один шанс. Для 65-летнего предпринимателя и основателя известных одесских заведений («Дача», «Компот», Steakhouse, Tavernetta) этот брак стал четвертым.

Источник: Instagram-страница stefany.amam.

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