Украина готовится к обмену военнопленными — это одна из ключевых договоренностей трехсторонней встречи в Абу-Даби.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина уже в ближайшие недели готова обеспечить результат, а сроки будут зависеть от действий российской стороны и взаимодействия США с Москвой.

Также стороны обсудили освобождение гражданских заложников, которых Россия удерживает, в частности, ещё со времён до полномасштабного вторжения. Отдельно речь шла о гуманитарной операции в Олешках и помощи эвакуированным украинцам.

Украина предложила провести подобные операции ещё в 10 населённых пунктах на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, Зеленский сообщил о подготовке к следующей встрече в Берлине на этой неделе. Украина настаивает на расширении переговорного формата с участием европейских партнеров — Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Еврокомиссии, Евросовета и НАТО.

Источник: Владимир Зеленский.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с Яной Лантратовой относительно механизма будущего обмена. По его словам от 14 ноября, российская сторона подтвердила, что речь идет как минимум о тысяче человек.

Украина и Российская Федерация, государство-агрессор, в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) принципиально договорились о крупном обмене военнопленными.

Специальный представитель президента США Джаред Кушнер и глава украинской переговорной делегации, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров подтвердили достижение договоренности о проведении масштабного гуманитарного обмена военнопленными между Украиной и РФ.

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