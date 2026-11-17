Ukraina przygotowuje się do wymiany jeńców wojennych — jest to jedno z kluczowych porozumień zawartych podczas trójstronnego spotkania w Abu Zabi.

Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest gotowa osiągnąć ten cel już w najbliższych tygodniach, a terminy będą zależały od działań strony rosyjskiej oraz komunikacji Stanów Zjednoczonych z Moskwą.

Strony omówiły również kwestię uwolnienia cywilnych zakładników przetrzymywanych przez Rosję, w szczególności tych zatrzymanych jeszcze przed rozpoczęciem pełnej inwazji. Osobno poruszono temat operacji humanitarnej w Oleszkach oraz pomocy ewakuowanym Ukraińcom.

Ukraina zaproponowała przeprowadzenie podobnych operacji w kolejnych 10 miejscowościach na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

Ponadto Zełenski poinformował o przygotowaniach do kolejnego spotkania w Berlinie w tym tygodniu. Ukraina nalega na rozszerzenie formatu negocjacji o udział partnerów europejskich – Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Polski, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i NATO.

Źródło: Wołodymyr Zełenski.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec przeprowadził rozmowy z Janą Lantratową dotyczące mechanizmu przyszłej wymiany. Jak poinformował 14 listopada, strona rosyjska potwierdziła, że mowa jest o co najmniej tysiącu osób.

Ukraina i Federacja Rosyjska, państwo-agresor, podczas dwudniowych rozmów w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich osiągnęły zasadnicze porozumienie w sprawie szeroko zakrojonej wymiany jeńców wojennych.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner oraz przewodniczący ukraińskiej delegacji negocjacyjnej, szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rustem Umerow, potwierdzili osiągnięcie porozumienia w sprawie przeprowadzenia zakrojonej na szeroką skalę humanitarnej wymiany jeńców wojennych między Ukrainą a Federacją Rosyjską.

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