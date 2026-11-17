乌克兰正为交换战俘做准备——这是阿布扎比三方会晤达成的关键协议之一。

据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，乌克兰准备在接下来的几周内推动此事取得成果，具体时间将取决于俄方的行动以及美国与莫斯科的沟通情况。

各方还讨论了释放被俄罗斯扣押的平民人质的问题，其中部分人质自全面入侵前便已被扣押。此外，会议还专门讨论了在奥列什基开展的人道主义行动以及对被疏散乌克兰人的援助问题。

乌克兰提议在赫尔松州和扎波罗热州临时被占领土上的另外10个定居点开展类似行动。

此外，泽连斯基还通报了本周在柏林举行的下次会议的筹备情况。乌克兰坚持要求扩大谈判框架，邀请欧洲合作伙伴——英国、德国、法国、意大利、波兰、欧盟委员会、欧盟理事会和北约——参与其中。

来源：弗拉基米尔·泽连斯基。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨就未来交换机制与雅娜·兰特拉托娃进行了磋商。据他11月14日透露，俄方已确认涉及人员至少达一千人。

乌克兰与侵略国俄罗斯联邦在阿联酋阿布扎比举行的为期两天的谈判中，就大规模交换战俘达成了原则性协议。

美国总统特别代表贾里德·库什纳与乌克兰谈判代表团团长、对外情报局局长鲁斯泰姆·乌梅罗夫证实，已就乌克兰与俄罗斯联邦之间进行大规模人道主义战俘交换达成协议。

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