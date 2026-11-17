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Відомий одеський ресторатор 65-річний Савва Лібкін та 50-річна телеведуча Анастасія Даугуле офіційно уклали шлюб. Перші весільні фотографії пари з'явилися в Instagram, сама пара шлюб ніяк не коментує.

На опублікованих знімках молодята позують у кількох літніх образах на пляжі та в одному з одеських ресторанів Лібкіна, що свідчить про те, що урочистість відбулася в теплу пору року. Публікацію супроводжував лаконічний підпис «Весілля Савелія та Анастасії». Крім того, підписники раніше звернули увагу на обручку на руці ресторатора на одній з останніх світлин у його особистому профілі. Саме подружжя наразі не коментувало подію та не розкривало її подробиць.

Савва Лібкін та Анастасія Даугуле вже перебували у стосунках із 2014 по 2017 рік. Після розриву вони зберегли дружні взаємини, а у 2025 році відновили спілкування та вирішили дати стосункам ще один шанс. Для 65-річного підприємця та засновника відомих одеських закладів («Дача», «Компот», Steakhouse, Tavernetta) цей шлюб став четвертим.

Джерело: Instagram-сторінка stefany.amam.

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