Znany restaurator z Odessy, 65-letni Sawwa Libkin, oraz 50-letnia prezenterka telewizyjna Anastazja Daugule oficjalnie zawarli związek małżeński. Pierwsze zdjęcia ślubne pary pojawiły się na Instagramie, sama para nie komentuje jednak w żaden sposób tego wydarzenia.

Na opublikowanych zdjęciach nowożeńcy pozują w kilku letnich stylizacjach na plaży oraz w jednej z odeskich restauracji Libkina, co wskazuje, że uroczystość odbyła się w ciepłej porze roku. Publikacji towarzyszył lakoniczny podpis: „Ślub Sawelia i Anastazji”. Ponadto obserwujący już wcześniej zwrócili uwagę na obrączkę na palcu restauratora na jednym z ostatnich zdjęć na jego osobistym profilu. Sama para nie skomentowała na razie tego wydarzenia i nie ujawniła żadnych szczegółów.

Sawwa Libkin i Anastazja Daugule byli już w związku w latach 2014–2017. Po rozstaniu zachowali przyjacielskie relacje, a w 2025 roku wznowili kontakt i postanowili dać swojemu związkowi kolejną szansę. Dla 65-letniego przedsiębiorcy i założyciela znanych lokali w Odessie („Dacha”, „Kompot”, Steakhouse, Tavernetta) było to czwarte małżeństwo.

Źródło: profil na Instagramie stefany.amam.

Legendarna odeska restauracja „Dacha”, należąca do przedsiębiorcy Sawwy Libkina, walczy o przetrwanie w obliczu kolejnej nagonki ze strony lokalnej prokuratury.

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