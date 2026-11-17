17 listopada w obwodzie mykolaivskim rozpoczęło działalność nowe centrum tranzytowe dla osób opuszczających gminy obwodu chersońskiego. Centrum może jednocześnie przyjąć do 50 osób.

Ewakuowani będą mogli bezpłatnie uzyskać tymczasowe schronienie, ciepłe posiłki, artykuły pierwszej potrzeby oraz pomoc w znalezieniu mieszkania.

W centrum będą również pracować lekarze, psychologowie, prawnicy i pracownicy socjalni, którzy będą pomagać w odtworzeniu dokumentów, załatwianiu świadczeń oraz zapewnią wsparcie psychologiczne.

Specjaliści z centrum będą również wspierać dalsze rozmieszczenie osób w bezpieczniejszych regionach.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Społeczności i Terytoriów Ukrainy.

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