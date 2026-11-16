З окупованої частини Херсонщини повернули ще трьох дітей

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На підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох хлопчиків віком від 5 до 17 років. Діти жили в тимчасово окупованих громадах Херсонської області.

За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, на окупованій території українські діти продовжують перебувати під тиском російської пропаганди, а їхнє право на власну ідентичність порушується.

Наразі всі троє хлопчиків перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Повернення відбулося за сприяння команди Save Ukraine, партнерів та організацій у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

Загалом від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути вже 256 дітей.

Джерело: Херсонська ОВА

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з Першою леді США Меланією Трамп у Вашингтоні порушив питання повернення депортованих українських дітей, звільнення військовополонених і пошук зниклих безвісти.

Минулого тижня команда Save Ukraine евакуювала вісьмох українців, які зазнавали погроз, психологічного тиску та примусу з боку окупантів.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

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