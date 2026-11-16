З окупованої частини Херсонщини повернули ще трьох дітей
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох хлопчиків віком від 5 до 17 років. Діти жили в тимчасово окупованих громадах Херсонської області.
За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, на окупованій території українські діти продовжують перебувати під тиском російської пропаганди, а їхнє право на власну ідентичність порушується.
Наразі всі троє хлопчиків перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Повернення відбулося за сприяння команди Save Ukraine, партнерів та організацій у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.
Загалом від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути вже 256 дітей.
Джерело: Херсонська ОВА
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з Першою леді США Меланією Трамп у Вашингтоні порушив питання повернення депортованих українських дітей, звільнення військовополонених і пошук зниклих безвісти.
Минулого тижня команда Save Ukraine евакуювала вісьмох українців, які зазнавали погроз, психологічного тиску та примусу з боку окупантів.
Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.