Из оккупированной части Херсонской области вернули ещё троих детей

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть троих мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет. Дети проживали во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области.

По словам главы Херсонской ОГА Александра Прокудина, на оккупированной территории украинские дети продолжают находиться под давлением российской пропаганды, а их право на собственную идентичность нарушается.

В настоящее время все трое мальчиков находятся в безопасности и получают необходимую помощь. Возвращение состоялось при содействии команды Save Ukraine, партнеров и организаций в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.

Всего с начала 2026 года из временно оккупированной части Херсонской области удалось вернуть уже 256 детей.

Источник: Херсонская ОГА

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне поднял вопрос о возвращении депортированных украинских детей, освобождении военнопленных и поиске пропавших без вести.

На прошлой неделе команда Save Ukraine эвакуировала восьмерых украинцев, подвергавшихся угрозам, психологическому давлению и принуждению со стороны оккупантов.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешко, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

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