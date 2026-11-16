Z okupowanej części obwodu chersońskiego sprowadzono kolejne troje dzieci

Udało się sprowadzić na terytorium kontrolowane przez Ukrainę trzech chłopców w wieku od 5 do 17 lat. Dzieci mieszkały w tymczasowo okupowanych gminach obwodu chersońskiego.

Jak poinformował szef Obwodowej Administracji Hersonu Aleksander Prokudin, na okupowanym terytorium ukraińskie dzieci nadal znajdują się pod presją rosyjskiej propagandy, a ich prawo do własnej tożsamości jest naruszane.

Obecnie wszyscy trzej chłopcy są bezpieczni i otrzymują niezbędną pomoc. Powrót odbył się przy wsparciu zespołu Save Ukraine, partnerów i organizacji w ramach prezydenckiej inicjatywy Bring Kids Back UA.

Ogółem od początku 2026 roku z tymczasowo okupowanej części obwodu chersońskiego udało się sprowadzić już 256 dzieci.

Źródło: Obwodowa Administracja Hersonu

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec podczas spotkania z Pierwszą Damą USA Melanią Trump w Waszyngtonie poruszył kwestię powrotu deportowanych ukraińskich dzieci, uwolnienia jeńców wojennych oraz poszukiwania osób zaginionych.

W zeszłym tygodniu zespół Save Ukraine ewakuował ośmiu Ukraińców, którzy byli narażeni na groźby, presję psychologiczną i przymus ze strony okupantów.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy pozostali, dostarczono pomoc humanitarną.

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