САП назвала нові плівки ексгенпрокурора Кравченка спробою тиску на слідство

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура заперечила вилучення кримінальних проваджень під час вересневих обшуків в Офісі генпрокурора та розцінила оприлюднені ексгенпрокурором Русланом Кравченком записи як спробу вплинути на розслідування операції «Карфаген-2».

«Усе, що ми спостерігатимемо в інформаційному просторі сьогодні і в наступні дні, ми розцінюємо як спробу вплинути на розслідування НАБУ та САП щодо діяльності злочинного угруповання, викритого в рамках операції «Карфаген-2», до якого, за версією слідства, були причетні топпосадовці Офісу генпрокурора, СБУ та Нацполіції», — заявили у пресслужбі відомства.

Раніше Кравченко опублікував відео з фрагментами розмов нібито за участю дружини очільника САП Олександра Клименка та адвокатки Наталії Редіч, стверджуючи, що матеріали цієї справи детективи НАБУ вилучили під час обшуків в ОГП, тоді як у прокуратурі підкреслили, що жодних документів тоді не забирали, а слідство у справі триває.

Джерело: коментар пресслужби САП телеканалу «Суспільне».

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко опублікував аудіозаписи розмов, які, за його твердженням, можуть свідчити про занепокоєння найближчого оточення керівника САП Олександра Клименка через матеріали кримінальних проваджень. Ідеться про події після обшуків НАБУ в Офісі генерального прокурора 4 вересня 2026 року.

Раніше ексгенпрокурор Кравченко заявив, що за ним стежили в Австрії: серед причетних — керівники НАБУ та САП.

Нагадаємо, колишній генпрокурор Руслан Кравченко після виїзду з України зареєстрував основне місце проживання у Відні.

Також відомо, що Руслан Кравченко задекларував 1,36 млн грн заробітної плати за неповний 2026 рік, тоді як доходи його дружини Олександри перевищили 5,4 млн грн. Відомості про майно, доходи та заощадження подружжя містяться в декларації, поданій після звільнення.

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