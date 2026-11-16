特别反腐败局称，前总检察长克拉夫琴科公布的新录像带是试图对调查施压

专门反腐败检察院否认在9月对总检察长办公室进行搜查时扣押了刑事案件卷宗，并将前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科公布的录音视为试图干预“迦太基-2”行动的调查“迦太基-2”案的调查。

“无论今天还是未来几天，我们在信息领域所见的一切，我们都将其视为试图干预国家反腐败局（NABU）和专门反腐败检察院（SAP）对‘迦太基-2’行动中被揭露的犯罪团伙活动的调查。据 据调查方称，总检察长办公室、安全局（SBU）及国家警察局的高级官员均涉案”，该机构新闻处声明道。

此前，克拉夫琴科发布了一段视频，其中包含据称由特别反腐败检察署署长亚历山大·克利缅科的妻子和律师娜塔莉亚·雷迪奇参与的对话片段， 并声称该案材料系国家反腐败局（NABU）侦探在搜查总检察长办公室时查获的；而总检察长办公室则强调，当时并未带走任何文件，且该案调查仍在进行中。

来源：特别反腐败局新闻处向“公共”电视台发表的评论。

前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科公布了部分对话录音，据他称，这些录音可能表明，特别反腐败局（SAP）局长亚历山大·克利缅科的亲信们对刑事诉讼材料感到担忧。 此事涉及2026年9月4日国家反腐败局（NABU）对总检察长办公室进行搜查后的相关事件。

此前，前总检察长克拉夫琴科曾表示，他在奥地利遭到跟踪：涉案人员包括国家反腐败局（NABU）和特别反腐败局（SAP）的负责人。

需要指出的是，前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科在离开乌克兰后，已在维也纳登记了主要居住地。

此外，据透露，鲁斯兰·克拉夫琴科申报的2026年（未满一年）工资收入为136万格里夫纳，而其妻子亚历山德拉的收入则超过540万格里夫纳。 关于这对夫妇的财产、收入和储蓄的信息，均包含在其离职后提交的申报表中。

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