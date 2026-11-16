САП назвала новые записи бывшего генерального прокурора Кравченко попыткой оказать давление на следствие

Специализированная антикоррупционная прокуратура опровергла информацию об изъятии материалов уголовных дел во время сентябрьских обысков в Офисе генерального прокурора и расценила обнародованные бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко записи как попытку повлиять на расследование дела«Карфаген-2».

«Всё, что мы будем наблюдать в информационном пространстве сегодня и в ближайшие дни, мы расцениваем как попытку повлиять на расследование НАБУ и САП в отношении деятельности преступной группировки, разоблачённой в рамках операции «Карфаген-2», к которой, по версии следствия, были причастны высокопоставленные чиновники Офиса генпрокурора, СБУ и Нацполиции», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее Кравченко опубликовал видео с фрагментами разговоров якобы с участием супруги главы САП Александра Клименко и адвоката Натальи Редич, утверждая, что материалы этого дела детективы НАБУ изъяли во время обысков в ОГП, тогда как в прокуратуре подчеркнули, что никаких документов тогда не забирали, а следствие по делу продолжается.

Источник: комментарий пресс-службы САП телеканалу «Суспильне».

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко опубликовал аудиозаписи разговоров, которые, по его утверждению, могут свидетельствовать о беспокойстве ближайшего окружения руководителя САП Александра Клименко в связи с материалами уголовных дел. Речь идет о событиях после обысков НАБУ в Офисе генерального прокурора 4 сентября 2026 года.

Ранее экс-генпрокурор Кравченко заявил, что за ним следили в Австрии: среди причастных — руководители НАБУ и САП.

Напомним, бывший генпрокурор Руслан Кравченко после выезда из Украины зарегистрировал основное место жительства в Вене.

Также известно, что Руслан Кравченко задекларировал 1,36 млн грн заработной платы за неполный 2026 год, тогда как доходы его супруги Александры превысили 5,4 млн грн. Сведения об имуществе, доходах и сбережениях супругов содержатся в декларации, поданной после увольнения.

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