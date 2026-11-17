Соответствующее решение правительство приняло постановлением № 1426 от 14 ноября. Документ предусматривает три варианта перевода: между подразделениями Вооруженных сил Украины, между подразделениями Национальной гвардии, а также из ВСУ в Нацгвардию и в обратном направлении. Для каждого из этих случаев Кабмин утвердил отдельный порядок. Военнослужащие смогут подавать заявки на перевод через электронный кабинет. Таким образом, новый механизм должен дать им возможность самостоятельно начать процедуру смены подразделения или воинского формирования.

Эксперимент продлится один год со дня вступления постановления в силу. В то же время его могут завершить раньше — после прекращения или отмены военного положения в Украине. Постановление вступило в силу 14 ноября при условии его официальной публикации. Координировать работу будет Министерство обороны Украины. К реализации проекта также привлечены Генеральный штаб ВСУ, Министерство внутренних дел и Национальная гвардия.

Эти ведомства должны наладить электронный обмен данными между государственными информационными системами. Это необходимо для того, чтобы новый порядок перевода действовал как для военнослужащих ВСУ, так и для национальных гвардейцев. По завершении эксперимента Минобороны и МВД будут иметь два месяца, чтобы подготовить отчеты для Кабмина. В них должны оценить результаты проекта и предложить возможные изменения в законодательство.

Отдельных средств на эксперимент не предусмотрено. Его будут финансировать в рамках расходов, уже заложенных в государственном бюджете. Таким образом, в течение года правительство будет проверять, как будет работать новый механизм подачи заявлений на перевод военнослужащих в онлайн-режиме. По результатам эксперимента будет принято решение о целесообразности закрепления такого порядка в законодательстве. Об этом говорится в соответствующем постановлении № 1426.

Главной задачей Украины на эту зиму остается укрепление противовоздушной обороны. По итогам 37-го заседания в формате «Рамштайн» министр обороны Евгений Хмара заявил, что объявленные партнерами взносы помогут усилить ПВО, в частности благодаря закупке ракет по программе PURL. Также Украина рассчитывает быстрее получить ракеты для Patriot и IRIS-T, нарастить производство дронов и привлечь инвестиции в совместные оборонные проекты.