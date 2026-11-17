Відповідне рішення уряд ухвалив постановою №1426 від 14 листопада. Документ передбачає три варіанти переведення: між підрозділами Збройних сил України, між підрозділами Національної гвардії, а також із ЗСУ до Нацгвардії та у зворотному напрямку. Для кожного з цих випадків Кабмін затвердив окремий порядок. Військовослужбовці зможуть подавати ініціативу щодо переведення через електронний кабінет. Таким чином, новий механізм має дати їм можливість самостійно розпочати процедуру зміни підрозділу або військового формування.

Експеримент триватиме один рік із дня набрання постановою чинності. Водночас його можуть завершити раніше — після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Постанова набрала чинності 14 листопада за умови її офіційного опублікування. Координуватиме роботу Міністерство оборони України. До реалізації проєкту також залучені Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство внутрішніх справ і Національна гвардія.

Ці відомства мають налагодити електронний обмін даними між державними інформаційними системами. Це необхідно, щоб новий порядок переведення працював і для військових ЗСУ, і для нацгвардійців. Після завершення експерименту Міноборони та МВС матимуть два місяці, щоб підготувати звіти для Кабміну. У них мають оцінити результати проєкту та запропонувати можливі зміни до законодавства.

Окремих коштів на експеримент не передбачили. Його фінансуватимуть у межах видатків, які вже закладені в державному бюджеті. Отже, протягом року уряд перевірятиме, як працюватиме новий механізм подання заяв на переведення військових онлайн. За результатами експерименту вирішуватимуть, чи потрібно закріпити такий порядок у законодавстві. Про це відомо відповідну постанову №1426.

Головним завданням України на цю зиму залишається посилення протиповітряної оборони. За підсумками 37-го засідання у форматі «Рамштайн» міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що оголошені партнерами внески допоможуть посилити ППО, зокрема завдяки закупівлі ракет за програмою PURL. Також Україна розраховує швидше отримати ракети для Patriot та IRIS-T, наростити виробництво дронів і залучити інвестиції у спільні оборонні проєкти.