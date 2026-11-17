По словам главы правительства, Украина своевременно начала отопительный сезон, несмотря на постоянные российские удары по энергетике. На данный момент большинство котельных уже работают, а тепло подключено почти во всех регионах. «Несмотря на беспрецедентные российские атаки на энергетику, Украина своевременно начала отопительный сезон. На сегодняшний день работают более 96% котельных, отопление подключено почти в 94% жилых домов и 95% объектов социальной сферы», — отметил Корецкий.

Премьер-министр сообщил, что провел совещание с представителями профильных министерств, служб и руководителями всех областей. В ходе встречи обсудили, как проходит отопительный сезон в регионах, а также насколько они готовы к возможным аварийным ситуациям. Особое внимание уделили водоснабжению и водоотведению. Правительство стремится не допустить перебоев с этими услугами, особенно если из-за обстрелов или аварий возникнут проблемы с электроснабжением. Для каждой области уже подготовлен отдельный план действий. Теперь регионы должны выполнить предусмотренные в нем меры.

Корецкий также подчеркнул необходимость более оперативного запуска уже установленных объектов распределенной генерации. Речь идет о дополнительных источниках производства электроэнергии, которые помогают поддерживать работу критически важной инфраструктуры даже в случае проблем с централизованным энергоснабжением.

Кроме того, правительство требует завершить проекты по защите важных объектов и обеспечить резервное питание систем тепло- и водоснабжения. «Необходимо максимально ускорить запуск уже установленных объектов распределенной генерации и завершить проекты по защите критически важной инфраструктуры и резервному питанию систем тепло- и водоснабжения», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что государство выделяет необходимые средства на эти работы и ожидает, что запланированные меры в регионах будут выполнены своевременно.

Параллельно Украина договаривается о дополнительной поддержке с международными партнерами. В частности, правительство работает над экстренным зимним пакетом помощи. Поддержку стран Европейского Союза координирует Европейская комиссия. «Вместе с международными партнерами мы работаем над экстренным зимним пакетом помощи. Поддержку государств-членов ЕС координирует Еврокомиссия. Спасибо всем за стойкость», — сообщил Корецкий. Об этом премьер-министр Сергей Корецкий сообщил в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 13 ноября селекторное совещание с членами правительства, на котором обсудил ситуацию с восстановлением электроснабжения жилых домов и подключением их к отоплению.