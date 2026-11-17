Министр подчеркнул, что зимой Россия может продолжить массированные атаки, поэтому защита украинского неба должна оставаться главным приоритетом. Объявленные партнерами взносы позволят усилить противовоздушную оборону, в частности благодаря закупке необходимых ракет в рамках инициативы PURL.

Отдельно Хмара обратил внимание на предложение Украины об обмене ракетами для систем Patriot и IRIS-T. Киев предлагает партнерам передать часть ракет из своих запасов, а взамен получить те, которые Украина уже заказала на следующие годы. Это помогло бы не ждать будущих поставок, а получить боеприпасы значительно быстрее. «Мы предлагаем такой обмен: партнеры передают нам ракеты из своих запасов, а взамен получают те, которые мы уже заказали на следующие годы. Так мы сможем получить эти ракеты быстрее», — пояснил министр.

С таким предложением ранее к участникам встречи обратился президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о ракетах для американских систем Patriot и европейских IRIS-T, которые нужны для перехвата российских воздушных целей, в частности баллистических ракет.

Украине нужны самолеты, дроны и наземные роботы

В ходе встречи партнеры также обсудили, какое вооружение и оборудование необходимо Украине для укрепления обороны. Среди потребностей авиации Хмара назвал дополнительные самолеты, подготовленных пилотов, вооружение и техническое обслуживание. Не менее важным направлением остается производство беспилотников. Украине нужны FPV-дроны, аппараты для нанесения ударов на средние и дальние расстояния, а также дроны-перехватчики, которые помогают бороться с российскими «Шахедами».

Еще одно направление — наземные роботизированные комплексы. Их планируют активнее использовать для обеспечения украинских подразделений вблизи линии фронта. Такие машины могут доставлять военным необходимые грузы, снижая потребность в рискованных поездках людей в опасные районы. По словам Хмары, Украина имеет возможности увеличить собственное производство беспилотников, однако для этого нужны дополнительные средства и поддержка международных партнеров. В частности, речь идет об инвестициях в совместное производство и создание предприятий, которые будут заниматься разработкой и выпуском оборонной продукции.

Министр подчеркнул, что Россия также активно развивает собственную военную промышленность и вкладывает значительные ресурсы в производство вооружений. Поэтому Украине важно не только сохранить нынешние темпы, но и существенно нарастить выпуск беспилотников. «Россия адаптируется и вкладывает значительные средства в свою военную машину. Поэтому наша цель — удвоить производство дронов. Для этого нам нужна поддержка партнеров. Речь идет об инвестициях в совместное производство и создание совместных предприятий», — заявил Хмара.

Украина готовится к оборонным потребностям 2027 года

В ходе заседания «Рамштайна» участники также обсудили военную поддержку Украины на 2027 год. Среди важных задач — усиление возможностей противодействия российским баллистическим ракетам. Этот вопрос остается особенно актуальным из-за регулярных ракетных атак России по украинским городам и инфраструктуре.

Отдельно Хмара рассказал о ситуации на фронте. По его словам, в последние месяцы украинские Силы обороны освобождают больше территорий, чем захватывает российская армия. Кроме того, как утверждает министр, потери российских войск растут с каждым месяцем. «Украина демонстрирует стойкость на фронте. В последние месяцы мы освобождаем больше территории, чем Россия захватывает. И с каждым месяцем потери России растут. Наша цель — чтобы Россия теряла больше людей, чем набирает в армию», — подчеркнул он.

В конце пресс-конференции министр поблагодарил страны-партнеров за военную помощь и объявленные взносы. Отдельно он отметил поддержку министров обороны Германии и Великобритании Бориса Писториуса и Веса Стритинга, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Хмара подчеркнул, что каждое решение партнеров имеет практическое значение для украинной обороны. По его словам, сейчас союзники пришли к общему пониманию того, насколько важна сильная Украина для безопасности всей Европы. «Сильная Украина означает сильную Европу. Сегодня у нас есть общее понимание этого и все возможности перейти к конкретным действиям», — подытожил министр. Итак, среди главных задач, которые Украина подняла в ходе 37-го «Рамштайна», — более быстрое получение ракет для ПВО, укрепление авиации, развитие беспилотных систем и увеличение собственного производства вооружения. Особое внимание уделили подготовке к зимним атакам и планированию военной помощи на следующий год. Об этом Евгений Хмара рассказал в Брюсселе во время совместной пресс-конференции по итогам 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».