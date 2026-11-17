В течение первой половины дня 17 ноября в Ровенской области звучала воздушная тревога из-за очередной атаки российских войск с применением реактивных и обычных беспилотников. Два из них упали, не взорвавшись.

Около 10:30 оккупанты нанесли удар по окраине областного центра. Боевая часть одного из БПЛА не взорвалась: патрульные полицейские оперативно оцепили территорию в целях безопасности граждан, а взрывотехники обезвредили опасную находку и вывезли её на специальную площадку для уничтожения.

Кроме того, в результате падения другого беспилотника на одной из улиц Ровно были повреждены несколько припаркованных автомобилей. На месте происшествия саперы также обнаружили боевую часть дрона, провели её разрядку и уничтожили взрыватель путём контролируемого подрыва на месте, а взрывоопасный корпус транспортировали для дальнейшей ликвидации.

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По фактам вражеских ударов следователи Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области под процессуальным руководством прокуратуры начали досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Источник: Полиция в Ровенской области.

В Ровно 17 ноября российский беспилотник упал на автомобили во дворе жилого дома. Момент падения зафиксировала камера видеонаблюдения.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области, в частности многоэтажный дом в областном центре. В результате обстрела шесть человек получили ранения, а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

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