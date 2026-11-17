17 ноября полиция сообщила о проверке информации о возможном хищении игрушек, которые люди оставляли у мемориала детям, погибшим в результате российской агрессии.

Правоохранители обнаружили сообщения об исчезновении игрушек в ходе мониторинга социальных сетей.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, которые могут быть к нему причастны.

Полиция просит всех, кто располагает информацией об инциденте, сообщить об этом правоохранителям.

Источник: полиция Харьковской области.

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