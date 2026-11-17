17 listopada policja poinformowała o sprawdzaniu informacji dotyczących prawdopodobnej kradzieży zabawek, które ludzie zostawiali przy pomniku poświęconym dzieciom poległym w wyniku rosyjskiej agresji.

Funkcjonariusze organów ścigania natrafili na doniesienia o zniknięciu zabawek podczas monitorowania mediów społecznościowych.

Obecnie ustalane są okoliczności zdarzenia oraz osoby, które mogą być z nim powiązane.

Policja prosi wszystkich, którzy posiadają informacje na temat tego zdarzenia, o zgłoszenie się do organów ścigania.

Źródło: policja obwodu charkowskiego.

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