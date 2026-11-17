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Упродовж першої половини дня 17 листопада на Рівненщині лунала повітряна тривога через чергову атаку російських військ із застосуванням реактивних і звичайних безпілотників. Два з них впали, не детонувавши.

Близько 10:30 окупанти завдали удару по околиці обласного центру. Бойова частина одного з БпЛА не здетонувала: патрульні поліцейські оперативно оточили територію задля безпеки громадян, а вибухотехніки розрядили небезпечну знахідку та вивезли її на спеціальний майданчик для знищення.

Крім того, внаслідок падіння іншого безпілотника на одній із вулиць Рівного було пошкоджено кілька припаркованих автомобілів. На місці події сапери також виявили бойову частину дрона, провели її розряджання та знищили підривач шляхом контрольованого підриву на місці, а вибухонебезпечний корпус транспортували для подальшої ліквідації.

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За фактами ворожих ударів слідчі Управління Служби безпеки України в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури розпочали досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Джерело: Поліція у Рівненській області.

У Рівному 17 листопада російський безпілотник упав на автомобілі у дворі житлового будинку. Момент падіння зафіксувала камера відеоспостереження.

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області, зокрема багатоповерховий будинок в обласному центрі. Унаслідок обстрілу шестеро людей дістали поранення, а частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

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