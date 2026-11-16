SAP określiła nowe nagrania byłego prokuratora generalnego Kravczenki jako próbę wywarcia presji na śledztwo

Specjalistyczna prokuratura antykorupcyjna zaprzeczyła, jakoby podczas wrześniowych przeszukań w Biurze Prokuratora Generalnego wycofano akta spraw karnych, i uznała nagrania upublicznione przez byłego prokuratora generalnego Rusłana Kravczenka za próbę wywarcia wpływu na śledztwo w sprawie„Kartagina-2”.

„Wszystko, co będziemy obserwować w przestrzeni informacyjnej dzisiaj i w najbliższych dniach, traktujemy jako próbę wywarcia wpływu na śledztwo prowadzone przez NABU i SAP w sprawie działalności grupy przestępczej ujawnionej w ramach operacji „Kartagina-2”, w którą, według wersji śledztwa, byli zaangażowani najwyżsi urzędnicy Biura Prokuratora Generalnego, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Policji Narodowej” — oświadczyła służba prasowa urzędu.

Wcześniej Kravchenko opublikował nagranie wideo zawierające fragmenty rozmów, w których rzekomo uczestniczyła żona szefa SAP Aleksandra Klymenka oraz adwokatka Natalia Redicz, twierdząc, że materiały tej sprawy zostały zabezpieczone przez detektywów NABU podczas przeszukań w Biurze Prokuratora Generalnego, podczas gdy prokuratura podkreśliła, że wówczas nie zabrano żadnych dokumentów, a śledztwo w tej sprawie trwa.

Źródło: komentarz biura prasowego SAP dla kanału telewizyjnego „Suspilne”.

Były prokurator generalny Rusłan Kravczenko opublikował nagrania audio rozmów, które – jak twierdzi – mogą świadczyć o zaniepokojeniu najbliższego otoczenia szefa SAP Oleksandra Klymenka w związku z materiałami postępowań karnych. Chodzi o wydarzenia po przeszukaniach przeprowadzonych przez NABU w Biurze Prokuratora Generalnego 4 września 2026 roku.

Wcześniej były prokurator generalny Kravchenko oświadczył, że był śledzony w Austrii: wśród osób zaangażowanych w tę sprawę znaleźli się szefowie NABU i SAP.

Przypomnijmy, że były prokurator generalny Rusłan Kravczenko po wyjeździe z Ukrainy zarejestrował główne miejsce zamieszkania w Wiedniu.

Wiadomo również, że Rusłan Kravczenko zadeklarował 1,36 mln hrywien wynagrodzenia za niecały rok 2026, podczas gdy dochody jego żony Aleksandry przekroczyły 5,4 mln hrywien. Informacje o majątku, dochodach i oszczędnościach małżonków zawarte są w oświadczeniu złożonym po odejściu ze stanowiska.

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