W obwodzie kijowskim dwie kobiety zostały objęte podejrzeniem po zbezczeszczeniu grobów na cmentarzu
W Browarach funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali dwie kobiety, które wykopywały krzewy kwiatowe z grobów na lokalnym cmentarzu. Według wstępnych danych zabrały one rośliny z co najmniej sześciu grobów i załadowały je do samochodu.
Do policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące samochodu zauważonego na terenie cmentarza.
W kabinie i bagażniku pojazdu znajdowały się wykopane krzewy kwiatowe.
Funkcjonariusze ustalili, że w zdarzeniu brały udział dwie mieszkanki wsi Kniażycze w wieku 48 i 51 lat.
Według danych policji kobiety wykopały kwiaty z sześciu grobów, załadowały je do samochodu i kierowały się w stronę wyjścia z cmentarza. Tam zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy organów ścigania.
Obie kobiety zostały zatrzymane. Grozi im do siedmiu lat pozbawienia wolności.
Przypomnijmy, że w Browarach w obwodzie kijowskim organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie okoliczności zniszczenia nagrobków i elementów wyposażenia grobów na jednym z lokalnych cmentarzy. Uszkodzeniom uległo 39 miejsc pochówku.