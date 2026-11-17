W Browarach funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali dwie kobiety, które wykopywały krzewy kwiatowe z grobów na lokalnym cmentarzu. Według wstępnych danych zabrały one rośliny z co najmniej sześciu grobów i załadowały je do samochodu.

Do policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące samochodu zauważonego na terenie cmentarza.

W kabinie i bagażniku pojazdu znajdowały się wykopane krzewy kwiatowe.

Funkcjonariusze ustalili, że w zdarzeniu brały udział dwie mieszkanki wsi Kniażycze w wieku 48 i 51 lat.

Według danych policji kobiety wykopały kwiaty z sześciu grobów, załadowały je do samochodu i kierowały się w stronę wyjścia z cmentarza. Tam zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy organów ścigania.

Obie kobiety zostały zatrzymane. Grozi im do siedmiu lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że w Browarach w obwodzie kijowskim organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie okoliczności zniszczenia nagrobków i elementów wyposażenia grobów na jednym z lokalnych cmentarzy. Uszkodzeniom uległo 39 miejsc pochówku.

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