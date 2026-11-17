В Броварах правоохранители задержали двух женщин, которые выкапывали кусты цветов с могил на местном кладбище. По предварительным данным, они забрали растения как минимум с шести могил и погрузили их в автомобиль.

В полицию поступило сообщение об автомобиле, обнаруженном на территории кладбища.

В салоне и багажнике транспортного средства находились выкопанные кусты цветов.

Правоохранители выяснили, что к инциденту причастны две жительницы села Княжичи в возрасте 48 и 51 года.

По данным полиции, женщины выкопали цветы из шести могил, погрузили их в автомобиль и направлялись к выезду с кладбища. Там их и обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Обе женщины были задержаны. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Броварах Киевской области правоохранители расследуют обстоятельства повреждения надгробных памятников и погребальной атрибутики на одном из местных кладбищ. Повреждениям подверглись 39 мест захоронений.

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