W sobotę, 21 listopada, w Ukrainie spodziewana jest zmienna pogoda z nierównomiernym rozkładem temperatur. Na południu i wschodzie nie przewiduje się opadów, natomiast w pozostałych regionach miejscami wystąpią niewielkie deszcze. W ciągu dnia temperatura w poszczególnych obwodach będzie się wahać od +3° do +14°. We wszystkich regionach kraju będzie wietrznie: prędkość wiatru wyniesie 7–12 m/s.

Na zachodzie Ukrainy przeważać będzie pochmurna pogoda z niewielkimi opadami deszczu. W ciągu dnia temperatura wyniesie od +3° do +6°. Nieco cieplej będzie w Zakarpaciu i na Podkarpaciu, gdzie powietrze ogrzeje się do +7°...+8°. W obwodzie czerniowickim prognozowana jest temperatura do +10°.

W regionach północnych również będzie pochmurno, miejscami z przejaśnieniami. Termometry wskażą +3°...+7°. Niewielkie opady deszczu spodziewane są w obwodach żytomierskim i kijowskim.

Na wschodzie kraju sobota upłynie bez opadów. W ciągu dnia temperatura powietrza wyniesie od +6° do +10°.

W regionach centralnych prognozowane jest zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura powietrza wzrośnie do +8°...+13°. Wyjątkiem będzie obwód winnycki, gdzie będzie chłodniej — +6°...+8°. Miejscami możliwe są niewielkie opady deszczu.

Na południu Ukrainy spodziewana jest sucha i dość słoneczna pogoda. Dzięki temu temperatura w ciągu dnia wzrośnie do +8°...+14°. Na Krymie temperatura powietrza wyniesie do +15°.

21 listopada obchodzi się święto Wprowadzenia Najświętszej Maryi Panny do świątyni.

Zgodnie z ludowymi przesądami, jeśli tego poranka będzie ciepło i słonecznie, w przyszłym roku zbiory mogą być słabe.

W piątek, 20 listopada, w Kijowie zaczęła spadać temperatura powietrza. W stolicy prognozowana jest pochmurna pogoda z opadami deszczu, a termometry w ciągu dnia wskażą +5°...+7°.

Według prognoz meteorologów listopad na Ukrainie ma być cieplejszy od normy klimatycznej.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

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