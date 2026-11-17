We wtorek, 17 listopada, na Ukrainie będzie przeważać pogoda pochmurna z przejaśnieniami. Po nocnych opadach na Prawobrzeżu w ciągu dnia spodziewane są deszcze w całym kraju, a w niektórych regionach możliwe są mrozy i porywisty wiatr.

Wiatr będzie południowo-wschodni, a w obwodach zachodnich — południowo-zachodni. Jego prędkość wyniesie 7–12 metrów na sekundę. W Karpatach miejscami spodziewane są porywy o prędkości 15–20 metrów na sekundę.

Temperatura wyniesie 2–7°C. Na zachodzie w nocy wystąpiły mrozy.

Najcieplej w ciągu dnia będzie na południowym zachodzie kraju oraz na Krymie — 8–13° powyżej zera.

W obwodzie kijowskim i w stolicy spodziewana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami. Będą występowały opady deszczu.

Wiatr południowo-wschodni, o prędkości 7–12 metrów na sekundę. W obwodzie temperatura wyniesie 2–7° powyżej zera. W Kijowie — 5–7° powyżej zera.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

W Ukrainie październik 2026 roku okazał się najcieplejszym w całej historii obserwacji.

Według prognoz synoptyków listopad na Ukrainie ma być cieplejszy od normy klimatycznej.

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