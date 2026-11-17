Дожди, сильный ветер и местами мороз: прогноз погоды в Украине на 17 ноября
Во вторник, 17 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. После ночных осадков на Правобережье днём дожди ожидаются по всей стране, а в отдельных регионах возможны мороз и порывистый ветер.
Ветер будет юго-восточным, в западных областях — юго-западным. Его скорость — 7–12 метров в секунду. В Карпатах местами ожидаются порывы 15–20 метров в секунду.
Температура составит 2–7° тепла. На западе ночью был мороз.
Теплее всего днем будет на юго-западе страны и в Крыму — 8–13° тепла.
В Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди.
Ветер юго-восточный, 7–12 метров в секунду. По области температура составит 2–7° тепла. В Киеве — 5–7° тепла.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
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