Во вторник, 17 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. После ночных осадков на Правобережье днём дожди ожидаются по всей стране, а в отдельных регионах возможны мороз и порывистый ветер.

Ветер будет юго-восточным, в западных областях — юго-западным. Его скорость — 7–12 метров в секунду. В Карпатах местами ожидаются порывы 15–20 метров в секунду.

Температура составит 2–7° тепла. На западе ночью был мороз.

Теплее всего днем будет на юго-западе страны и в Крыму — 8–13° тепла.

В Киевской области и в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди.

Ветер юго-восточный, 7–12 метров в секунду. По области температура составит 2–7° тепла. В Киеве — 5–7° тепла.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

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