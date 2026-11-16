W listopadzie 2026 r. średnia cena sprzedaży drewna opałowego na składach przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy” wynosi 1380 hrywien za metr sześcienny wraz z podatkiem VAT, bez uwzględnienia kosztów dostawy, a popyt ze strony ludności i sektora społecznego od początku roku wzrósł o prawie 60% i osiągnął 2,8 mln metrów sześciennych.

Cena zależy od regionu i gatunku drewna: gatunki liściaste (w szczególności dąb, grab i jesion, na które przypada około 71% sprzedaży) kosztują od 1250 do 1700 hrywien, sosna i olcha — od 970 do 1280 hrywien, a świerk, jodła i gatunki iglaste — od 850 do 1200 hrywien za metr sześcienny, przy czym najniższe ceny obowiązują w nadleśnictwach regionu Karpat i Polesia.

Zaleca się zakup drewna z wyprzedzeniem bezpośrednio w państwowych nadleśnictwach lub za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego „DrovaYe”, ponieważ koszty transportu i rozładunku są pokrywane oddzielnie, a wysoki popyt zwiększa ryzyko natknięcia się na oszustów w mediach społecznościowych.

Źródło: dane przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy”.

Przypominamy, że Ukraińcy mogą otrzymać do 19,4 tys. hrywien na zakup drewna opałowego: jak ubiegać się o pomoc.

Ukraińcy i instytucje społeczne znacznie aktywniej kupują drewno opałowe. Od początku roku w Ukrainie sprzedano prawie 1,1 mln m³ drewna opałowego, co stanowi około dwukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Czytaj nas na