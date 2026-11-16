В ноябре 2026 года средняя реализационная цена топливной древесины на складах ГП «Леса Украины» составляет 1380 грн за кубометр с НДС без учета доставки, а спрос со стороны населения и социальной сферы с начала года вырос почти на 60 % и достиг 2,8 млн кубометров.

Стоимость зависит от региона и породы древесины: лиственные породы (в частности, дуб, граб и ясень, на долю которых приходится около 71 % продаж) стоят от 1250 до 1700 грн, сосна и ольха — от 970 до 1280 грн, а ель, пихта и хвойные породы — от 850 до 1200 грн за кубометр, причем самые низкие цены действуют в лесничествах Карпатского региона и Полесья.

Приобретать древесину напрямую в государственных лесничествах или через официальный онлайн-магазин «ДроваЕ» рекомендуется заранее, поскольку стоимость перевозки и разгрузки оплачивается отдельно, а высокий спрос повышает риск столкнуться с мошенниками в соцсетях.

Источник: данные ГП «Леса Украины».

Напомним, что украинцы могут получить до 19,4 тыс. грн на дрова: как оформить пособие.

Украинцы и социальные учреждения значительно активнее закупают дрова. С начала года в Украине было реализовано почти 1,1 млн м³ дровяной древесины, что примерно вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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