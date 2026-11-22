У Сумській області внаслідок вибуху російського безпілотника загинув 14-річний підліток. Трагедія сталася вранці в неділю, 22 листопада, у Новослобідській громаді. За попередніми даними, хлопець разом з іншим місцевим жителем натрапив на ворожий дрон, який здетонував.

У неділю, 22 листопада, у Новослобідській громаді Сумської області вибухнув знайдений місцевими жителями російський безпілотник. Унаслідок вибуху загинув 14-річний підліток. «Сьогодні на Сумщині внаслідок вибуху ворожого дрона загинула 14-річна дитина. Трагедія сталася вранці у Новослобідській громаді», — написав він у своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, на безпілотник натрапили двоє місцевих жителів. У якийсь момент дрон здетонував. Вибух був настільки сильним, що підліток дістав тяжкі травми й загинув на місці. Обставини трагедії наразі уточнюють. Інформації про стан другої людини, яка перебувала поруч із безпілотником, у повідомленні очільника ОВА немає.

Цей випадок ще раз нагадує про небезпеку уламків і нерозірваних російських безпілотників. До знайдених дронів та їхніх частин не можна наближатися чи торкатися їх. Про такі знахідки потрібно одразу повідомляти поліцію або рятувальників. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За добу, з ранку 21 до ранку 22 листопада, російські війська 40 разів атакували населені пункти Сумської області. Під обстрілами опинилися 19 населених пунктів, дев’ятеро цивільних дістали поранення та травми. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

У Великочернеччинському старостинському окрузі Сумської громади російський ударний безпілотник поцілив у споруду аграрного підприємства. Про це 18 листопада 2026 року повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

У період із ранку 16 до ранку 17 листопада російські війська атакували 15 населених пунктів у 11 громадах Сумської області. Загалом зафіксовано майже 40 ударів, унаслідок яких травмувалася жінка.

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