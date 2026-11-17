17 ноября в Николаевской области начал работу новый транзитный центр для людей, выезжающих из общин Херсонской области. Он может одновременно принять до 50 человек.

Эвакуированные смогут бесплатно получить временное жилье, горячее питание, предметы первой необходимости и помощь в поиске жилья.

Также в центре будут работать медики, психологи, юристы и социальные работники, которые будут помогать с восстановлением документов, оформлением выплат и психологической поддержкой.

Специалисты центра также будут содействовать дальнейшему расселению людей в более безопасные области.

Источник: Министерство развития общин и территорий Украины.

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть троих мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет. Дети жили во временно оккупированных общинах Херсонской области.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне поднял вопрос о возвращении депортированных украинских детей, освобождении военнопленных и поиске пропавших без вести.

На прошлой неделе команда Save Ukraine эвакуировала восьмерых украинцев, которые подвергались угрозам, психологическому давлению и принуждению со стороны оккупантов.

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