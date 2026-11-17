W większości szkół na Ukrainie ferie zimowe w roku szkolnym 2026–2027 rozpoczną się pod koniec grudnia i potrwają do 10 stycznia.

Jednocześnie w niektórych miastach uczniowie wyjadą na ferie wcześniej lub będą mieli dłuższe ferie z powodu przesunięcia terminu ferii jesiennych.

Zgodnie z zalecanym harmonogramem pierwszy semestr zakończy się 23 grudnia, a zajęcia po feriach zimowych zostaną wznowione 11 stycznia. Orientacyjne terminy ferii w miastach Ukrainy:

Kijów — 24 grudnia – 10 stycznia. Dla pierwszoklasistów przewidziano dodatkowe ferie od 15 do 21 lutego.

Dniepr — 25 grudnia – 6 stycznia.

Lwów — 24 grudnia – 6 stycznia.

Odessa — 26 grudnia – 10 stycznia. W 270 szkołach obwodu odeskiego ferie zimowe potrwają trzy tygodnie, ponieważ jesienią uczniowie nie mieli ferii.

Charków — 24 grudnia – 10 stycznia. W niektórych szkołach ferie mogą rozpocząć się 25, 26 lub 28 grudnia.

Mikołajów — orientacyjnie 28 grudnia – 10 stycznia.

Chmielnicki — 19 grudnia – 3 stycznia. W 158 szkołach obwodu chmielnickiego jesienne ferie przeniesiono na grudzień, dlatego ferie zimowe będą dłuższe.

Tarnopol — 14 grudnia – 10 stycznia. Ferie rozpoczną się najwcześniej, ponieważ w pierwszym semestrze uczniowie mieli zajęcia w soboty.

Iwano-Frankiwsk — 24 grudnia – 11 stycznia.

Równe — 19 grudnia – 3 stycznia.

Winnica — do 10 stycznia. Początek ferii będzie zależał od szkoły: orientacyjnie 21 lub 26 grudnia.

Żytomierz — 24 grudnia – 10 stycznia. Dla pierwszoklasistów przewidziano również dodatkowy tydzień wolnego od 15 do 21 lutego.

Czerkasy — 25 grudnia – 10 stycznia.

Sumy — od 26 grudnia do 10 stycznia. W niektórych szkołach ferie mogą rozpocząć się 28 grudnia.

Połtawa — 24 grudnia – 24 stycznia. Tutaj zaplanowano najdłuższe ferie zimowe spośród wymienionych miast.

Czerniowce — 22 grudnia – 10 stycznia.

Użhorod — 22 grudnia – 10 stycznia.

Łuck — 24 grudnia – 10 stycznia.

Zaporoże — orientacyjnie 28 grudnia – 10 stycznia.

Cherson — 25 grudnia – 10 stycznia.

Czernihów — 25 grudnia – 10 stycznia.

Kropywnicki — 26 grudnia – 10 stycznia.

Obwód doniecki — w niektórych szkołach ferie zaplanowano od 24 grudnia do 10 stycznia.

Obwód ługański — na stronach internetowych niektórych szkół podano okres od 25 grudnia do 10 stycznia.

Najdłużej odpoczywać będą uczniowie z Połtawy — ponad miesiąc, a także z Ternopola, gdzie ferie potrwają prawie cztery tygodnie. Jednocześnie w obwodach chmielnickim i odeskim w części placówek ferie zimowe zostały przedłużone z powodu przesunięcia terminu ferii jesiennych.

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