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У більшості шкіл України зимові канікули 2026–2027 навчального року розпочнуться наприкінці грудня та триватимуть до 10 січня.

Водночас у деяких містах учні підуть на відпочинок раніше або матимуть довші канікули через перенесення осіннього відпочинку.

За рекомендованим графіком, перший семестр завершиться 23 грудня, а навчання після зимових канікул відновиться 11 січня. Орієнтовні дати відпочинку в містах України:

Київ — 24 грудня – 10 січня. Для першокласників передбачені додаткові канікули з 15 до 21 лютого.

Дніпро — 25 грудня – 6 січня.

Львів — 24 грудня – 6 січня.

Одеса — 26 грудня – 10 січня. У 270 школах Одеської області зимовий відпочинок триватиме три тижні, оскільки восени учні не мали канікул.

Харків — 24 грудня – 10 січня. В окремих школах канікули можуть розпочатися 25, 26 або 28 грудня.

Миколаїв — орієнтовно 28 грудня – 10 січня.

Хмельницький — 19 грудня – 3 січня. У 158 школах Хмельницької області осінні канікули перенесли на грудень, тому зимовий відпочинок буде довшим.

Тернопіль — 14 грудня – 10 січня. Канікули розпочнуться найраніше, оскільки протягом першого семестру школярі навчалися по суботах.

Івано-Франківськ — 24 грудня – 11 січня.

Рівне — 19 грудня – 3 січня.

Вінниця — до 10 січня. Початок канікул залежатиме від школи: орієнтовно 21 або 26 грудня.

Житомир — 24 грудня – 10 січня. Для першокласників також передбачений додатковий тиждень відпочинку з 15 до 21 лютого.

Черкаси — 25 грудня – 10 січня.

Суми — 26 грудня – 10 січня. В окремих школах канікули можуть розпочатися 28 грудня.

Полтава — 24 грудня – 24 січня. Тут запланували найдовший зимовий відпочинок серед наведених міст.

Чернівці — 22 грудня – 10 січня.

Ужгород — 22 грудня – 10 січня.

Луцьк — 24 грудня – 10 січня.

Запоріжжя — орієнтовно 28 грудня – 10 січня.

Херсон — 25 грудня – 10 січня.

Чернігів — 25 грудня – 10 січня.

Кропивницький — 26 грудня – 10 січня.

Донеччина — в окремих школах канікули заплановані з 24 грудня до 10 січня.

Луганщина — на сайтах окремих шкіл зазначений період з 25 грудня до 10 січня.

Найдовше відпочиватимуть школярі Полтави — понад місяць, а також Тернополя, де канікули триватимуть майже чотири тижні. Водночас у Хмельницькій та Одеській областях у частині закладів зимовий відпочинок подовжили через перенесення осінніх канікул.

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