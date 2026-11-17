乌克兰大多数学校2026–2027学年的寒假将于12月底开始，持续至1月10日。

与此同时，由于秋季假期被调整，部分城市的学生将提前放假，或享有更长的假期。

根据建议的时间表，第一学期将于12月23日结束，冬季假期后的课程将于1月11日恢复。乌克兰各城市假期的大致日期如下：

基辅 ——12月24日至1月10日。一年级学生还将享有2月15日至21日的额外假期。

第聂伯 ——12月25日–1月6日。

利沃夫 ——12月24日至1月6日。

敖德萨——12月26日至1月10日。由于秋季学生未放假，敖德萨州270所学校的寒假将持续三周。

哈尔科夫 ——12月24日至1月10日。部分学校的假期可能从12月25日、26日或28日开始。

尼古拉耶夫 ——预计12月28日—1月10日。

赫梅利尼茨基 ——12月19日—1月3日。赫梅利尼茨基州158所学校的秋季假期已推迟至12月，因此冬季假期将更长。

特尔诺皮尔 ——12月14日至1月10日。由于第一学期期间学生每周六都要上课，因此该市的假期将最早开始。

伊万诺-弗兰科夫斯克 ——12月24日—1月11日。

利沃夫 ——12月19日—1月3日。

文尼察 ——至1月10日。假期开始时间视学校而定：预计为12月21日或26日。

日托米尔 ——12月24日—1月10日。一年级学生还将额外享有2月15日至21日的一周假期。

切 尔 卡瑟——12月25日–1月10日。

苏梅 ——12月26日至1月10日。部分学校的假期可能从12月28日开始。

波尔塔瓦 ——12月24日–1月24日。该市计划的冬季假期在上述城市中最为漫长。

切尔诺夫策 ——12月22日–1月10日。

乌日戈罗德 ——12月22日至1月10 日 。

卢茨克 ——12月24日–1月10日。

扎波罗热 ——预计12月28日—1月10日。

赫尔松 ——12月25日–1月10日。

切尔尼戈夫 ——12月25日–1月10日。

克罗皮夫尼茨基 ——12月26日–1月10日。

顿涅茨克州 ——部分学校计划于12月24日至1月10日放寒假。

卢甘斯克州——部分学校的网站上标注的假期时间为12月25日至1月10日。

波尔塔瓦的中小学生假期最长——超过一个月；特尔诺皮尔的假期也将持续近四周。与此同时，在赫梅利尼茨基州和敖德萨州的部分学校，由于秋季假期的调整，冬季假期也相应延长。

在卡缅涅茨-波多利斯基的学校中，原定于10月底开始的秋季假期被推迟至12月。市议会解释称，此举是为了更合理地利用能源资源。

乌克兰最高拉达通过了一项法律，允许10年级和11年级的学生在原学校完成学业，即使该校已变更性质或进行了重组。

斯维特兰娜·梅尔库洛娃——伊尔平第2中学的英语教师——当选为2026年乌克兰最佳女教师。 她的学生在英语科目上能取得200分的全国多学科测试（НМТ）成绩，并屡获奥林匹克竞赛奖项。这位教师分享了她如何组织教学，以及哪些方法能帮助学生取得优异成绩。

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