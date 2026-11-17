В большинстве школ Украины зимние каникулы 2026–2027 учебного года начнутся в конце декабря и продлятся до 10 января.

В то же время в некоторых городах ученики уйдут на каникулы раньше или у них будут более длительные каникулы из-за переноса осенних каникул.

Согласно рекомендуемому графику, первый семестр завершится 23 декабря, а занятия после зимних каникул возобновятся 11 января. Ориентировочные даты каникул в городах Украины:

Киев — 24 декабря – 10 января. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.

Днепр — 25 декабря – 6 января.

Львов — 24 декабря – 6 января.

Одесса — 26 декабря – 10 января. В 270 школах Одесской области зимние каникулы продлятся три недели, поскольку осенью у учеников не было каникул.

Харьков — 24 декабря – 10 января. В отдельных школах каникулы могут начаться 25, 26 или 28 декабря.

Николаев — ориентировочно 28 декабря – 10 января.

Хмельницкий — 19 декабря – 3 января. В 158 школах Хмельницкой области осенние каникулы перенесли на декабрь, поэтому зимние каникулы будут длиннее.

Тернополь — 14 декабря — 10 января. Каникулы начнутся раньше всего, поскольку в течение первого семестра школьники учились по субботам.

Ивано-Франковск — 24 декабря – 11 января.

Ровно — 19 декабря – 3 января.

Винница — до 10 января. Начало каникул будет зависеть от школы: ориентировочно 21 или 26 декабря.

Житомир — 24 декабря – 10 января. Для первоклассников также предусмотрена дополнительная неделя отдыха с 15 по 21 февраля.

Черкассы — 25 декабря – 10 января.

Сумы — 26 декабря — 10 января. В отдельных школах каникулы могут начаться 28 декабря.

Полтава — 24 декабря – 24 января. Здесь запланирован самый длительный зимний отдых среди перечисленных городов.

Черновцы — 22 декабря – 10 января.

Ужгород — 22 декабря – 10 января.

Луцк — 24 декабря – 10 января.

Запорожье — ориентировочно 28 декабря – 10 января.

Херсон — 25 декабря — 10 января.

Чернигов — 25 декабря — 10 января.

Кропивницкий — 26 декабря – 10 января.

Донецкая область — в отдельных школах каникулы запланированы с 24 декабря по 10 января.

Луганская область — на сайтах отдельных школ указан период с 25 декабря по 10 января.

Дольше всех отдыхать будут школьники Полтавы — более месяца, а также Тернополя, где каникулы продлятся почти четыре недели. В то же время в Хмельницкой и Одесской областях в части учебных заведений зимние каникулы продлили из-за переноса осенних каникул.

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