Президент Владимир Зеленский встретился с исполняющим обязанности генерального прокурора Антоном Ковальским. Среди главных тем беседы — расследование дел, связанных с деятельностью группировки «Химпром». Глава государства заявил, что эта история должна завершиться справедливым наказанием всех причастных к преступной деятельности.

В ходе беседы они подвели итоги работы Офиса генерального прокурора за последние два месяца. Именно столько времени прошло с тех пор, как Антон Ковальский начал исполнять обязанности генерального прокурора.

Отдельно президент и исполняющий обязанности генпрокурора обсудили расследование уголовных дел, связанных с деятельностью группировки «Химпром». Зеленский подчеркнул, что правоохранители должны довести эту работу до конца, а причастные к преступлениям должны понести наказание. «Нужно поставить справедливую и жесткую точку в истории этой структуры. Неотвратимость наказания — это принцип, который должен стать лучшим ответом на преступную деятельность «Химпрома» и лиц, связанных с этой структурой», — заявил глава государства.

Таким образом, Зеленский подчеркнул необходимость завершить расследование и обеспечить ответственность всех, чья причастность к деятельности группировки будет доказана. В то же время в сообщении президента не уточняется, какие именно дела «Химпрома» обсуждались во время встречи, на каком этапе находятся расследования и планируется ли в ближайшее время объявить о новых подозрениях. О встрече с Ковальским Зеленский сообщил в своих соцсетях.

Исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что в июле 2026 года не встречался с генерал-майором СБУ Сергеем Дукой для обсуждения разблокировки криптокошельков сети U420, связанной с наркокартелем «Химпром».

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что разоблачённый в 2018 году наркосиндикат «Химпром» был полностью ликвидирован во время его пребывания в должности, а его руководство находилось под стражей, однако после смены главы ГПУ фигурантов отпустили на свободу.

Главарь российского наркосиндиката «Химпром» Егор Буркин по прозвищу «Мексиканец» обсуждал возможность подкупа тогдашнего министра внутренних дел Игоря Клименко через его окружение. Таким образом участники группировки хотели не допустить введения запрета на химические формулы, которые использовались для изготовления наркотических веществ.

Участники наркогруппировки «Химпром» планировали зарабатывать в Киеве до полумиллиона долларов в неделю. Для этого они хотели воспользоваться лазейками в законодательстве, которые позволяли изменять химическую формулу синтетического каннабиноида и продавать его под видом сувенирной продукции. Об этом заявил секретарь СНБО Игорь Клименко, который также рассказал об угрозах в свой адрес и давлении на руководство правоохранительных органов.

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