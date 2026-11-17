Марк Рютте подчеркнул, что Украина приближается к пятой зиме полномасштабной войны. По его словам, Россия продолжает наносить удары по украинским городам, пытаясь сделать жизнь гражданского населения невыносимой. Рютте приветствовал новые обязательства партнеров по оказанию военной помощи. Речь идет о дополнительных пакетах поддержки, которые предусматривают укрепление противовоздушной обороны, поставки ракет, боеприпасов и беспилотников. Также участники встречи объявили о выделении сотен миллионов долларов в рамках программы PURL.

По словам генерального секретаря НАТО, в целом союзники уже направили более 10 миллиардов долларов через два механизма — PURL и систему иностранных военных продаж США (FMS). «Союзники уже направили более 10 миллиардов долларов США через механизм PURL и систему иностранных военных продаж (FMS) для нужд Украины», — сообщил Рютте.

Он также отметил, что участники Контактной группы согласны с необходимостью сохранить нынешний уровень военной помощи. По его мнению, это важно не только для обороны Украины, но и для будущих мирных переговоров. Сильная украинская армия должна стать одним из условий справедливого и прочного мира. Рютте отдельно подчеркнул, что после завершения боевых действий Украина должна располагать достаточными силами и средствами, чтобы защитить себя от новой агрессии. «Чтобы любой мир был устойчивым, Украина должна иметь возможность защищать себя как сейчас, так и в будущем. Для этого ей потребуется наша поддержка не только этой зимой, но и в дальнейшем», — заявил генеральный секретарь НАТО.

Он также упомянул об изменениях внутри Альянса. По словам Рютте, НАТО продолжает развиваться по модели «НАТО 3.0», которая предусматривает усиление роли европейских стран и Канады. Это касается и поддержки Украины: именно эти союзники играют всё более заметную роль в оказании военной помощи. В то же время генсек призвал европейские страны более равномерно распределять расходы на поддержку Украины. Он отметил, что сейчас несколько государств берут на себя значительную часть этой нагрузки, поэтому вклад других союзников должен увеличиться.

Обсуждение этого вопроса продолжится в четверг, 19 ноября, в Берлине в ходе встречи Коалиции желающих. Рютте сообщил, что там партнеры вновь будут обсуждать дальнейшую помощь Украине и распределение ответственности между союзниками. Об этом генсек НАТО заявил на пресс-конференции по итогам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которая состоялась в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.