Вдовец украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки Игорь Исаков, по всей видимости, вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В течение октября и ноября он опубликовал на своей странице в Facebook несколько фотографий в военной форме, сделанных в лесной местности и в окопе.

Подробностей об обстоятельствах мобилизации, конкретном подразделении или должности Исаков пока не разглашает. Однако в комментариях под одним из постов он ответил на вопрос подписчицы о том, находится ли он сейчас непосредственно на передовой. «Привет. Пока нет. Не все ВСУ находятся на фронте», — лаконично пояснил мужчина.

В комментариях пользователи соцсети выразили Исакову слова благодарности и поддержки. В частности, украинская актриса Римма Зюбина написала, что готова при необходимости помочь ему с организацией сбора средств среди волонтеров.

Источник: Facebook Игоря Исакова.

Игорь Исаков и Руслана Писанка поженились в 2012 году и прожили в браке около десяти лет до смерти артистки летом 2022 года.

Украинский актер Александр Олексенко, известный по ролям в фильмах «Круты.1918», «Врач Ковальчук 2» и «Дежурный врач», сообщил о своей мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины после длительного отсутствия в публичном пространстве.

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