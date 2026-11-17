Igor Isakow, wdowiec po ukraińskiej aktorce i prezenterce telewizyjnej Rusłanie Pysance, prawdopodobnie wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy. W październiku i listopadzie opublikował na swoim profilu na Facebooku kilka zdjęć w mundurze wojskowym, wykonanych w lesie i w okopie.

Igor Isakow nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących okoliczności mobilizacji, konkretnej jednostki ani stanowiska. Jednak w komentarzach pod jednym z postów odpowiedział na pytanie subskrybentki, czy przebywa obecnie bezpośrednio na linii frontu. „Cześć. Na razie nie. Nie wszystkie Siły Zbrojne Ukrainy znajdują się na froncie” – wyjaśnił lakonicznie mężczyzna.

W komentarzach użytkownicy mediów społecznościowych wyrazili Isakowowi słowa wdzięczności i wsparcia. W szczególności ukraińska aktorka Rimma Zybina napisała, że w razie potrzeby jest gotowa pomóc mu w zorganizowaniu zbiórki wolontariackiej.

Źródło: profil Igora Isakowa na Facebooku.

Igor Isakow i Rusłana Pysanka pobrali się w 2012 roku i przeżyli w małżeństwie około dziesięciu lat, aż do śmierci artystki latem 2022 roku.

Ukraiński aktor Oleksandr Oleksenko, znany z ról w filmach „Kruty.1918”, „Lekarz Kowalczuk 2” oraz „Lekarz dyżurny”, poinformował o swojej mobilizacji do Sił Zbrojnych Ukrainy po długiej nieobecności w przestrzeni publicznej.

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