Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył 17 listopada, że wszystkie strony, które mogą pomóc w przywróceniu pełnej wydajności łączności satelitarnej Starshield dla Sił Obronnych Ukrainy, są zaangażowane w ten proces.

Jak powiedział, odpowiednie strony dokładają starań, aby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie systemu. Sojusz jest również gotowy do udzielenia pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Rutte nie sprecyzował, kto konkretnie odpowiada za ograniczenie prędkości sygnału i dlaczego objęło ono tymczasowo okupowane terytoria Ukrainy.

Poinformował o tym dziennikarzy przed posiedzeniem Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” w Brukseli.

Źródło: oświadczenie na konferencji

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie słyszał o ograniczeniu prędkości działania systemu Starlink na Ukrainie.

Komisja Senatu USA ds. Stosunków Międzynarodowych przygotowuje szeroko zakrojone dochodzenie dotyczące wykorzystania systemu satelitarnego Starshield na Ukrainie. W ramach tej inicjatywy wezwanie do zachowania wszystkich odpowiednich dokumentów otrzymał między innymi amerykański miliarder Elon Musk.

Amerykański miliarder Elon Musk udostępnił publikację, w której stwierdza się, że firma SpaceX popełniła błąd, dostarczając Ukrainie bezpłatne terminale Starlink na początku wojny na pełną skalę.

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