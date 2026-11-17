Funkcjonariusze organów ścigania z obwodu kijowskiego postawili zarzuty dwóm mieszkańcom rejonu Biało-Cerkiewskiego, którzy w mieście Uzyn zaatakowali 67-letniego znajomego, okradli go i umyślnie odcięli mu ucho.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa dwóch młodych mężczyzn w wieku 21 i 23 lat przybyło z wizytą do starszego mężczyzny, gdzie wspólnie spożywali napoje alkoholowe. W trakcie biesiady młodszy z gości nagle rzucił się na gospodarza i zaczął go brutalnie bić. Próbując ratować się, emeryt oddał sprawcom 600 hrywien oraz kartę bankową, podając kod PIN.

Napastnicy opuścili mieszkanie, ale wkrótce wrócili, ponieważ nie udało im się wypłacić pieniędzy z konta. Podczas gdy 23-letni sprawca przeszukiwał pokoje i zabierał wartościowe przedmioty, jego 21-letni wspólnik odciął ofierze ucho nożem.

Pod kierownictwem procesowym prokuratury okręgowej w Biało-Cerkiewi obu podejrzanym postawiono zarzut rozboju połączonego z spowodowaniem ciężkich obrażeń ciała, popełnionego w warunkach stanu wojennego (cz. 4 art. 187 Kodeksu karnego Ukrainy). Przepis ten przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Źródło: Policja obwodu kijowskiego.

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