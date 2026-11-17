Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) inicjuje zmiany w przepisach dotyczących sygnalistów, które przewidują rozszerzenie ich praw oraz uproszczenie procedury uzyskiwania wynagrodzenia pieniężnego. Poinformował o tym podczas specjalistycznego forum przewodniczący NAZK Wiktor Pawluszyk.

W szczególności agencja opowiada się za przyznaniem żołnierzom prawa do zgłaszania przestępstw korupcyjnych pomimo obowiązujących ograniczeń w innych przepisach. Ponadto proponuje się dostosowanie ukraińskich przepisów do dyrektywy Unii Europejskiej, umożliwiając obywatelom zgłaszanie nie tylko przypadków korupcji, ale także innych naruszeń prawa.

Osobno NAZK przygotowała projekt ustawy mający na celu ujednolicenie pojęcia „sygnalisty” w przepisach antykorupcyjnych i karnych, a także zautomatyzowanie wypłaty wynagrodzeń. Według Wiktora Pawluszyka pozwoli to z wyprzedzeniem uwzględnić odpowiednie środki w budżecie i szybko realizować wypłaty, tak aby ludzie nie musieli przez lata domagać się należnego odszkodowania.

Źródło: Serwis „Glavkom”.

Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji nie zakończyła jeszcze kontroli stylu życia byłego prokuratora generalnego Rusłana Kravczenki. W NAZK zaznaczono, że przepisy nie określają terminu na przeprowadzenie takiej kontroli.

Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji zakończyła monitorowanie stylu życia byłego zastępcy prokuratora generalnego Dmytroja Werbyckiego.

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