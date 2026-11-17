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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ініціює зміни до законодавства про викривачів, які передбачають розширення їхніх прав та спрощення процедури отримання грошової винагороди. Про це під час профільного форуму заявив голова НАЗК Віктор Павлущик.

Зокрема, відомство виступає за те, щоб надати військовослужбовцям право повідомляти про корупційні правопорушення попри чинні обмеження в іншому законодавстві. Крім того, пропонується синхронізувати українські норми з директивою Європейського Союзу, дозволивши громадянам інформувати не лише про корупцію, а й про інші порушення законодавства.

Окремо НАЗК підготувало законопроєкт, покликаний узгодити термін «викривач» у антикорупційному та кримінальному законодавстві, а також автоматизувати виплату винагород. За словами Віктора Павлущика, це дозволить заздалегідь закладати відповідні кошти в бюджет та здійснювати виплати швидко, щоб людям не доводилося роками домагатися належної компенсації.

Джерело: Видання «Главком».

Національне агентство з питань запобігання корупції ще не завершило перевірку способу життя колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка. У НАЗК зазначили, що законодавство не встановлює граничного строку для проведення такої перевірки.

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило моніторинг способу життя колишнього заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького.

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