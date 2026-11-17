Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) инициирует изменения в законодательство об информаторах, предусматривающие расширение их прав и упрощение процедуры получения денежного вознаграждения. Об этом в ходе профильного форума заявил глава НАЗК Виктор Павлущик.

В частности, ведомство выступает за то, чтобы предоставить военнослужащим право сообщать о коррупционных правонарушениях, несмотря на действующие ограничения в других законодательных актах. Кроме того, предлагается привести украинские нормы в соответствие с директивой Европейского Союза, позволив гражданам сообщать не только о коррупции, но и о других нарушениях законодательства.

Отдельно НАЗК подготовило законопроект, призванный согласовать термин «информатор» в антикоррупционном и уголовном законодательстве, а также автоматизировать выплату вознаграждений. По словам Виктора Павлущика, это позволит заранее закладывать соответствующие средства в бюджет и осуществлять выплаты быстро, чтобы людям не приходилось годами добиваться надлежащей компенсации.

Источник: Издание «Главком».

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ещё не завершило проверку образа жизни бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. В НАЗК отметили, что законодательство не устанавливает предельного срока для проведения такой проверки.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило мониторинг образа жизни бывшего заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого.

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