Wieczorem 18 listopada 2026 roku w centrum Dniepru doszło do wypadku drogowego z udziałem żołnierza Gwardii Narodowej Ukrainy. W wyniku wypadku zginęła kobieta, a kolejną pasażerkę przewieziono do szpitala.

Państwowe Biuro Śledcze wszczęło dochodzenie w sprawie okoliczności wypadku.

Według wstępnych danych żołnierz Gwardii Narodowej Ukrainy, kierując samochodem, zjechał poza jezdnię i uderzył w słup energetyczny. W wyniku zderzenia jedna z pasażerek zginęła, a druga odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala. Kierowca nie odniósł żadnych obrażeń. Wstępne badanie wykazało, że był trzeźwy.

Podano, że pracownicy Państwowego Biura Śledczego (DBR) przybyli na miejsce wypadku i przeprowadzili wstępne czynności śledcze. Obecnie ustalane są wszystkie okoliczności i przyczyny wypadku.

Wszczęto postępowanie karne

Postępowanie karne wszczęto na podstawie części 2 art. 286 Kodeksu Karnego Ukrainy – naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spowodowało śmierć ofiary.

Kierownictwo procesowe sprawuje Specjalistyczna Prokuratura w Dnieprze ds. Obrony Regionu Wschodniego.

Pracownicy Państwowej Służby Śledczej (DBR) badają okoliczności wypadku.

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