Ukraina planuje uruchomić w styczniu 2027 roku program „Przemysłowy Ramstein”, który pomoże przedsiębiorstwom dotkniętym rosyjskimi atakami w odbudowie i modernizacji produkcji.

Oświadczył to premier Ukrainy Serhij Korecki podczas niemiecko-ukraińskiego forum gospodarczego w Berlinie.

Program będzie obejmował pomoc dla ukraińskich firm w zakupie nowego sprzętu, odbudowie mocy produkcyjnych oraz ich modernizacji. Według Koreckiego Niemcy już wniosły swój wkład w tę inicjatywę.

Rząd uznaje za odrębny priorytet rozszerzenie współpracy gospodarczej z Niemcami, w szczególności zaangażowanie niemieckich przedsiębiorstw we wspólne projekty inwestycyjne oraz przyszłą odbudowę Ukrainy.

Premier podkreślił, że przygotowania do projektów inwestycyjnych należy rozpocząć już teraz, nie czekając na zakończenie wojny, ponieważ opracowanie dokumentacji, ocena ekonomicznej opłacalności, wybór technologii i poszukiwanie partnerów wymagają czasu.

Źródło: Ukrinform.

Rada Ministrów przyjęła eksperymentalny porządek, który pozwala przedsiębiorstwom infrastruktury krytycznej na włączenie się do państwowego systemu obrony przeciwlotniczej (OPL) pod kierownictwem dowództwa wojskowego.

Podczas posiedzenia rządu uzgodniono kryteria restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw, których infrastruktura została zniszczona lub uszkodzona przez wroga i znajduje się na terytorium objętym aktywnymi działaniami wojennymi.

W Radzie Najwyższej proponuje się ponowne rozpatrzenie decyzji Rady Ministrów, która zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej podczas alarmu powietrznego poziomu żółtego w przypadku braku schronów. Odpowiednie zalecenie przedstawiono w komisji parlamentarnej.

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