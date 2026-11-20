Украина планирует в январе 2027 года запустить программу «Промышленный Рамштайн», которая поможет предприятиям, пострадавшим от российских атак, восстановить и модернизировать производство.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время Немецко-украинского экономического форума в Берлине.

Программа будет предусматривать помощь украинским компаниям в приобретении нового оборудования, восстановлении производственных мощностей и их модернизации. По словам Корецкого, Германия уже внесла свой вклад в эту инициативу.

Отдельным приоритетом правительство считает расширение экономического сотрудничества с Германией, в частности привлечение немецких предприятий к совместным инвестиционным проектам и будущему восстановлению Украины.

Премьер подчеркнул, что подготовку инвестиционных проектов необходимо начинать уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, ведь разработка документации, оценка экономической целесообразности, выбор технологий и поиск партнеров требуют времени.

Источник: Укринформ.

Кабинет министров утвердил экспериментальный порядок, позволяющий предприятиям критической инфраструктуры присоединяться к государственной системе противовоздушной обороны (ПВО) под руководством военного командования.

На заседании правительства были согласованы критерии реструктуризации долгов предприятий, инфраструктура которых уничтожена или повреждена противником и расположена на территории активных боевых действий.

В Верховной Раде предлагают пересмотреть решение Кабинета министров, запрещающее работу бизнеса во время воздушной тревоги желтого уровня при отсутствии укрытий. Соответствующую рекомендацию вынесли в парламентском комитете.

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